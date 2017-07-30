Естественная убыль населения в Пензенской области составила за полгода 4 тыс. человек Общество

Пенза, 30 июля 2017. PenzaNews. Естественная убыль населения составила в Пензенской области за период с января по июнь 2017 года 4 тыс. 22 человека: при 5 тыс. 884 родившихся зарегистрировано 9 тыс. 906 умерших. Об этом свидетельствуют оперативные данные Федеральной службы государственной статистики.

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Согласно сведениям Росстата, по итогам аналогичного периода 2016 года естественная убыль населения была меньше — 3 тыс. 176 человек. Тогда в регионе родились 6 тыс. 839 детей, а 10 тыс. 15 человек ушли из жизни.

Естественный прирост населения по итогам первого полугодия 2017 года зафиксировано лишь в одном регионе Приволжского федерального округа — в Татарстане родилось на 757 человек больше, чем умерло. Годом ранее таких субъектов ПФО было шесть: Башкирия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Чувашия и Пермский край.

Почти каждый второй факт смерти в Пензенской области связан с болезнями системы кровообращения: на них приходится 5 тыс. 655 случаев из 9 тыс. 906. По этой причине умерло на 84 человека меньше, чем год назад.

1 тыс. 344 человека скончались от новообразований, в том числе 1 тыс. 335 — от злокачественных. Оба показателя ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

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Болезни органов дыхания и пищеварения привели к летальным исходам в 384 и 538 случаях соответственно. Это также меньше, чем год назад.

Туберкулез стал причиной смерти 20 человек. По итогам первого полугодия 2016 года таких случаев было больше — 31.

Прирост наблюдается по некоторым инфекционным и паразитарным болезням — количество смертей по этой причине выросло с 68 до 73.

По данным статистики, численность населения Пензенской области на начало 2017 года составляла 1 млн. 341 тыс. 526 человек, в том числе городского населения — 916 тыс. 893 человека, сельского — 424 тыс. 633.