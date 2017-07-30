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В Пензенской области за полгода вследствие самоубийств умерли почти 140 человек

18:14 | 30.07.2017 | Общество

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Пенза, 30 июля 2017. PenzaNews. 138 человек умерли вследствие самоубийств в Пензенской области за период с января по июнь 2017 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные Федеральной службы государственной статистики.

В Пензенской области за полгода вследствие самоубийств умерли почти 140 человек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно сведениям Росстата, это на 4 человека меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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В результате всех видов транспортных несчастных случаев из жизни ушли 94 человека, в том числе 80 погибли в результате ДТП. Год назад таких фактов насчитывалось больше — 105 и 89 соответственно.

В регионе увеличилось число убийств — если в первом полугодии 2016 года их было 36, то в текущем зафиксировано 41.

Число случайных отравлений алкоголем уменьшилось с 97 до 81, утоплений — с 31 до 14.

Всего от внешних причин в Пензенской области за полгода умерли 693 человека, что на 120 меньше, чем год назад.
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