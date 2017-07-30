В Пензенской области за полгода вследствие самоубийств умерли почти 140 человек Общество

Пенза, 30 июля 2017. PenzaNews. 138 человек умерли вследствие самоубийств в Пензенской области за период с января по июнь 2017 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные Федеральной службы государственной статистики.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно сведениям Росстата, это на 4 человека меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также

Естественная убыль населения в Пензенской области составила за полгода 4 тыс. человек

В результате всех видов транспортных несчастных случаев из жизни ушли 94 человека, в том числе 80 погибли в результате ДТП. Год назад таких фактов насчитывалось больше — 105 и 89 соответственно.

В регионе увеличилось число убийств — если в первом полугодии 2016 года их было 36, то в текущем зафиксировано 41.

Число случайных отравлений алкоголем уменьшилось с 97 до 81, утоплений — с 31 до 14.

Всего от внешних причин в Пензенской области за полгода умерли 693 человека, что на 120 меньше, чем год назад.