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Уголовное дело завели на жителя Шемышейского района за неуплату алиментов

15:25 | 31.07.2017 | Общество

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Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» возбуждено в отношении жителя Шемышейского района Пензенской области, который задолжал более 73 тыс. рублей алиментов на свою 10-летнюю дочь.

Уголовное дело завели на жителя Шемышейского района за неуплату алиментов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ранее мужчина уже был привлечен к административному наказанию в виде 80 часов обязательных работ, после чего вновь умышленно продолжил уклоняться от уплаты алиментов», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

По ее словам, трудоспособный мужчина не работал, предположительно, чтобы избежать выплаты алиментов.

«Но платить придется — долг растет вместе с ребенком, да и наказание принимает новые формы ответственности», — резюмировала собеседница агентства.
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