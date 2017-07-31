Уголовное дело завели на жителя Шемышейского района за неуплату алиментов Общество

Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» возбуждено в отношении жителя Шемышейского района Пензенской области, который задолжал более 73 тыс. рублей алиментов на свою 10-летнюю дочь.

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«Ранее мужчина уже был привлечен к административному наказанию в виде 80 часов обязательных работ, после чего вновь умышленно продолжил уклоняться от уплаты алиментов», — сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

По ее словам, трудоспособный мужчина не работал, предположительно, чтобы избежать выплаты алиментов.

«Но платить придется — долг растет вместе с ребенком, да и наказание принимает новые формы ответственности», — резюмировала собеседница агентства.