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В Пензенской области за полгода зарегистрировано 3 тыс. браков и почти 2,5 тыс. разводов

16:04 | 31.07.2017 | Общество

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Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. 3 тыс. 88 браков зарегистрировано в Пензенской области за период с января по июнь 2017 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные Федеральной службы государственной статистики.

В Пензенской области за полгода зарегистрировано 3 тыс. браков и почти 2,5 тыс. разводов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным Росстата, за аналогичный период 2016 года в регионе было создано 2 тыс. 909 семей, то есть на 179 меньше.

Вместе с тем в первом полугодии 2017 года было зарегистрировано 2 тыс. 492 развода, то есть примерно на 600 меньше, чем браков.

При этом число разводов, как и браков, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло — тогда их насчитывалось 2 тыс. 395.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с января по июнь 2017 года в Пензенской области родились 5 тыс. 884 ребенка, умерли 9 тыс. 906 жителей. Естественная убыль населения составила 4 тыс. 22 человека.
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