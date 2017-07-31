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Неподалеку от «Суворовского» в Пензе демонтирован торговый павильон

17:25 | 31.07.2017 | Общество

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Пенза, 31 июля 2017. PenzaNews. Самовольно установленный торговый павильон, располагавшийся по адресу: Пенза, улица Суворова, 146А, демонтирован.

Неподалеку от «Суворовского» в Пензе демонтирован торговый павильон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, индивидуальный предприниматель разместил нестационарный торговый объект еще в 2006 году, при этом он осуществлял деятельность на муниципальном земельном участке без правоустанавливающих документов.

«Администрация Пензы неоднократно предлагала бизнесмену альтернативные способы ведения деятельности в рамках действующего законодательства. Были проведены внеплановые выездные проверки на предмет соблюдения гражданином земельного законодательства в отношении самовольного занятия участка и для принятия необходимых мер по его освобождению», — пояснили в пресс-службе.

В мэрии отметили, что собственник отказался добровольно демонтировать павильон, в связи с чем 30 ноября 2016 года администрация Пензы обратилась с иском в суд и выиграла дело.

«20 февраля 2017 года было возбуждено исполнительное производство. После принятых мер 28 июля собственник павильона демонтировал самовольно установленный нестационарный объект», — сказали в пресс-службе.
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