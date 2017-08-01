Прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе детских лагерей Пензенской области Общество

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области выявила многочисленные нарушения в работе детских лагерей региона.

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«В лагере с дневным пребыванием школы села Вьюнки не была обеспечена исправность внутреннего противопожарного водопровода. В школе села Анучино была неисправна автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей при пожаре. В лагере школы села Соловцово не проводилась проверка работоспособности пожарной сигнализации, расчет пожарного риска, эксплуатировалась розетка с повреждениями», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

Она уточнила, что в пришкольных лагерях Каменского и Камешкирского районов фактический рацион питания не соответствовал утвержденному, а в Бековском районе ежедневное меню и вовсе не разрабатывалось.

«В лагере с дневным пребыванием школы села Русский Камешкир нарушались требования к порядку хранения продуктов. В школах сел Уварово, Старая Потловка, поселка Родниковский и лицее Малой Сердобы использовалась посуда со сколами и трещинами. В летнем трудовом лагере «Дружба» в рацион питания детей были включены запрещенные продукты — молочные с содержанием растительного жира», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, в пришкольном лагере в селе Вертуновка ненадлежащим образом осуществлялось мытье посуды в столовой — по результатам исследования смывов была обнаружена кишечная палочка.

«Несмотря на то, что к раковинам обеспечена подача горячей воды, на момент проверки она отсутствовала», — подчеркнула Мария Зимина.

Она также упомянула о нарушениях в медицинском кабинете — в лагере школы села Анучино там отсутствовала горячая вода, а в лагере «Раздолье» вообще не было никакой.

«Пришкольный лагерь в селе Уварово обеспечен медицинскими препаратами с истекшим сроком годности», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, к работе в лагерях школ Кевдо-Мельситово, Саловки и Кондоля, а также в «Юности» и «Белке» были допущены лица без проверки сведений об отсутствии у них судимости.

«В целях устранения указанных нарушений и недопущения их впредь прокурорами внесены представления руководителям организаций отдыха. Ход устранения нарушений находится на контроле», — резюмировала Мария Зимина.