Работники «Каравана» в центре Пензы демонтировали баннер после визита главы администрации Общество

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Работники одного из магазинов розничной сети «Караван», входящей в группу компаний «Дионис», демонтировали размещенный на фасаде здания на улице Бакунина крупный рекламный баннер по итогам рейда, проведенного главой администрации Железнодорожного района города Олегом Денисовым и сотрудниками МКУ «Рекламная служба города Пензы» во вторник, 1 августа.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты выдали руководству магазина предписание о необходимости убрать информационную конструкцию с фасада в центре Пензы.

После этого представители торговой организации незамедлительно организовали работы по демонтажу рекламы у входной группы.

Также в ходе рейда были зафиксированы нарушения в сфере торговли — она велась прямо на тротуаре на улице Чехова. По данным фактам составлены протоколы по ст. 5.1.1 кодекса Пензенской области об административных правонарушениях.