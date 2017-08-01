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Работники «Каравана» в центре Пензы демонтировали баннер после визита главы администрации

17:50 | 01.08.2017 | Общество

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Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Работники одного из магазинов розничной сети «Караван», входящей в группу компаний «Дионис», демонтировали размещенный на фасаде здания на улице Бакунина крупный рекламный баннер по итогам рейда, проведенного главой администрации Железнодорожного района города Олегом Денисовым и сотрудниками МКУ «Рекламная служба города Пензы» во вторник, 1 августа.

Работники «Каравана» в центре Пензы демонтировали баннер после визита главы администрации

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты выдали руководству магазина предписание о необходимости убрать информационную конструкцию с фасада в центре Пензы.

После этого представители торговой организации незамедлительно организовали работы по демонтажу рекламы у входной группы.

Также в ходе рейда были зафиксированы нарушения в сфере торговли — она велась прямо на тротуаре на улице Чехова. По данным фактам составлены протоколы по ст. 5.1.1 кодекса Пензенской области об административных правонарушениях.
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