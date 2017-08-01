Росший на оживленной дороге в Пензе небольшой подсолнух сорвали Общество

Пенза, 1 августа 2017. PenzaNews. Выросший на оживленной дороге в микрорайоне Арбеково в Пензе небольшой подсолнух, который накануне привлек внимание журналистов и пользователей соцсетей, сорвали.

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Кто безвременно лишил жизни однолетнее растение, радовавшее пешеходов и проезжавших мимо автомобилистов, неизвестно.

О том, что около тротуара между магазинами «Леруа Мерлен» и «Декатлон» еще вчера рос подсолнух, теперь напоминает лишь короткий стебель.

Он торчит из-под плотного слоя земли и песка, которые до сих пор не убрали с проезжей части представители коммунальных служб.

Учитывая это обстоятельство, некоторые жители Пензы полагают, что подсолнух был сорван не дорожниками, на неудовлетворительную работу которых обратили внимание в интернете, а для благого дела — например, молодым человеком, решившим подарить своей девушке в первый день последнего месяца лета солнечный цветок.