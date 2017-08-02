Верх улицы Московской в Пензе перекрыли из-за демонтажа рекламных конструкций Общество

Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Верхняя часть улицы Московской в Пензе — от улицы Карла Маркса до улицы Кураева — перекрыта для движения транспорта в связи с демонтажем незаконно размещенных рекламных конструкций.

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«Постараемся побыстрее. […] С 6.00 начали, не успели немножко до рабочего дня, чтобы не мешать жителям», — сообщил ИА «PenzaNews» ведущий инженер МКУ «Рекламная служба города Пензы» Владимир Зубков.

По его словам, открыть улицу для движения планируется до 11.30.

«В пятницу [28 июля] начали внизу Московской от драмтеатра, потом в понедельник [31 июля] продолжали тройные пиллары убирать, сейчас заканчиваем», — пояснил собеседник агентства.

Владимир Зубков уточнил, что в течение дня намечено демонтировать около 15 пилонов.

В свою очередь и.о. директора учреждения Константин Кузнецов отметил, что все незаконно находящиеся на этой улице отдельно стоящие рекламные конструкции будут вывезены до понедельника, 7 августа.

Он добавил, что их владельцы согласовали установку лишь на определенный срок и не продлили контракты, поэтому и ведется демонтаж.