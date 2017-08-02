В Спасске прокурор потребовал создать версию для слабовидящих на сайтах колледжа и детдома Общество

Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Прокурор Спасского района Пензенской области потребовал руководство колледжа профтехнологий и бизнеса, а также детского дома обеспечить создание на сайтах учреждений версию для слабовидящих.

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«В ходе проверки установлено, что образовательные учреждения имеют официальные сайты, которые вопреки требованиям законодательства не содержат гиперссылки для перехода на версию для слабовидящих, чем нарушаются права лиц с ограниченными возможностями здоровья», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

Она уточнила, что руководителям учреждений внесены представления об устранении нарушений законодательства, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.