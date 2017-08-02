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В Спасске прокурор потребовал создать версию для слабовидящих на сайтах колледжа и детдома

16:07 | 02.08.2017 | Общество

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Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Прокурор Спасского района Пензенской области потребовал руководство колледжа профтехнологий и бизнеса, а также детского дома обеспечить создание на сайтах учреждений версию для слабовидящих.

В Спасске прокурор потребовал создать версию для слабовидящих на сайтах колледжа и детдома

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе проверки установлено, что образовательные учреждения имеют официальные сайты, которые вопреки требованиям законодательства не содержат гиперссылки для перехода на версию для слабовидящих, чем нарушаются права лиц с ограниченными возможностями здоровья», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

Она уточнила, что руководителям учреждений внесены представления об устранении нарушений законодательства, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.
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