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Утверждено расписание авиарейсов из Пензы в Нижний Новгород и Казань

16:40 | 02.08.2017 | Общество

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Пенза, 2 августа 2017. PenzaNews. Компания «Оренбуржье» будет осуществлять пять авиарейсов в неделю из Пензы в Казань и три — в Нижний Новгород с середины августа.

Утверждено расписание авиарейсов из Пензы в Нижний Новгород и Казань

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно данным, опубликованным на сайте пензенского аэропорта, в Казань можно будет улететь с 15 августа по 26 октября по вторникам и четвергам в 15.00, с 16 августа по 27 октября — по средам и пятницам в 12.30, с 20 августа по 22 октября — по воскресеньям в 16.30.

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Рейсы из Казани в Пензу будут выполняться в тот же период — по вторникам и четвергам в 8.00, по средам и пятницам — в 10.20, по воскресеньям — в 10.00.

Самолеты по маршруту «Пенза — Нижний Новгород» будут летать с 15 августа по 26 октября по вторникам и четвергам в 10.00, а с 20 августа по 22 октября — по воскресеньям в 12.00.

В обратном направлении рейсы назначены в те же даты и дни недели в 12.35 и 14.10 соответственно.

Согласно сведениям, размещенным на сайте аэропорта Оренбурга, стоимость билетов на перелеты из Пензы в Казань и Нижний Новгород на самолетах компании «Оренбуржье» составит 2 тыс. 926 рублей.
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