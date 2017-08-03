Достопримечательности в центре Пензы объединят кольцевым пешеходным маршрутом Общество

Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Достопримечательности, расположенные в центре Пензы, намечено объединить в единое общественное пространство с кольцевым пешеходным маршрутом. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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Он уточнил, что благоустройство общественных территорий намечено провести в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», рассчитанного на 2017–2022 годы.

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«Будет сформировано единое общественное пространство с кольцевым пешеходным маршрутом, включающим набережную реки Суры, улицу Славы, площадь имени В.И. Ленина, улицу Московскую, Соборную площадь, улицу Белинского, пешеходную связь до памятника «Первопоселенец», а также улицы Кирова, Лермонтова и Советскую», — сказал глава администрации Пензы в ходе одной из встреч с жителями.

Виктор Кувайцев также пояснил, что реализация этого проекта будет способствовать архитектурно-планировочному развитию центральной части города, что положительно повлияет и на имидж Пензы в целом, сообщает пресс-служба мэрии.