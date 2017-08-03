14:53:36 Четверг, 3 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ Сайт ИА «PenzaNews» вновь преодолел рубеж в 1 млн. просмотров страниц за месяц

Достопримечательности в центре Пензы объединят кольцевым пешеходным маршрутом

09:21 | 03.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Достопримечательности, расположенные в центре Пензы, намечено объединить в единое общественное пространство с кольцевым пешеходным маршрутом. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Достопримечательности в центре Пензы объединят кольцевым пешеходным маршрутом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что благоустройство общественных территорий намечено провести в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», рассчитанного на 2017–2022 годы.

Читайте также

Фонтан перед драмтеатром и полностью пешеходная Московская: как Пензу видят архитекторы

«Будет сформировано единое общественное пространство с кольцевым пешеходным маршрутом, включающим набережную реки Суры, улицу Славы, площадь имени В.И. Ленина, улицу Московскую, Соборную площадь, улицу Белинского, пешеходную связь до памятника «Первопоселенец», а также улицы Кирова, Лермонтова и Советскую», — сказал глава администрации Пензы в ходе одной из встреч с жителями.

Виктор Кувайцев также пояснил, что реализация этого проекта будет способствовать архитектурно-планировочному развитию центральной части города, что положительно повлияет и на имидж Пензы в целом, сообщает пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
Житель Самарской области несколько месяцев готовился угнать «Land Rover» из Пензы Егор Павлов из Пензы завоевал «золото» на спартакиаде в Ростове-на-Дону
Почетный изобретатель Европы награжден почетной грамотой пензенского губернатора В Пензенской области средняя зарплата в промышленности превысила 27 тыс. рублей
Передано в суд дело о незаконной рубке сосен на 800 тыс. рублей Под Пензой выясняют обстоятельства ДТП с двумя подростками на мотоцикле
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама