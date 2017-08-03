Движение по путепроводу в Арбеково намечено перевести на другую сторону 10 августа Общество

Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Движение транспорта, которое в связи с ремонтом Арбековского путепровода временно осуществляется только по стороне, ведущей в центр Пензы, планируется перевести на вторую половину сооружения через неделю — в четверг, 10 августа. Об этом сообщил инженер отдела дорожно-мостового хозяйства и контроля за благоустройством департамента ЖКХ города Виктор Ковалев, курирующий работы на данном участке.

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«По такой же схеме, как сейчас мы с вами видим, [движение] будет перебрасываться на левый путепровод. […] Две полосы движения будет в сторону Арбеково и одна — [...] в центр города», — пояснил он журналистам в четверг, 3 августа.

Виктор Ковалев отметил, что сроки ремонта обусловлены большим объемом работ — необходимо не только заменить покрытие, но и привести в порядок 15 деформационных швов.

«Подрядной организации задача поставлена, чтобы как можно короче ужать все эти работы и быстрее сделать», — сказал куратор участка.

По его словам, дорожники работают без выходных и выходят на ремонт в 5.00, а приостанавливают его лишь с наступлением темноты.

«Здесь меняется верхний слой покрытия, который последний раз ремонтировался лет 7–8 назад. По правой стороне путепровода [из центра Пензы в микрорайон Арбеково] […] отфрезеровано 5 см. Будет устроен выравнивающий слой — сегодня начнутся работы. Будет устроен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона фракции 15 [мм]. Это один из самых современных материалов — долговечный, удобный по всем параметрам», — уточнил Виктор Ковалев.

Инженер отметил, что стоимость ремонта путепровода, который проводится в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», составляет 24,5 млн. рублей.

«Генеральный подрядчик — ООО «Автодорога», а на субподряде работает «ДРСУ-1». Сейчас задействовано, если с механизаторами, человек 40», — сообщил он.

Представитель департамента ЖКХ Пензы добавил, что гарантийный срок, в течение которого подрядчик будет устранять все возникающие дефекты за свой счет, составит 4 года.

«Все идет так, как было запланировано проектом, сметой, дефектными ведомостями», — подчеркнул Виктор Ковалев.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ремонт путепровода намечено завершить 20 августа. Длина сооружения составляет 940 погонных метров, а площадь — 25 тыс. 600 кв. метров.

В данный момент на одной стороне моста идет ремонт, а на другой — по направлению к монументу «Глобус» — организовано движение в обоих направлениях. Одна полоса отведена для транспорта, следующего с улицы 8 Марта в направлении гипермаркета «Лента», а по двум другим машины, как и раньше, едут из Арбеково в сторону центра Пензы.

Водителям рекомендовано осуществлять движение по альтернативным путям — проспекту Победы, улицам Большой Арбековской, Виражной и Кольцова.