Участники автопробега из ФРГ поднимутся на колокольню собора в Пензе и посетят «Тарханы» Общество

Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Участники автопробега дружбы «Берлин — Москва», маршрут которого пройдет по территории Пензенской области с 4 по 6 августа, поднимутся на колокольню строящегося Спасского кафедрального собора и посетят государственный лермонтовский заповедник «Тарханы» в Белинском районе.

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Предполагается, что в Пензенскую область приедут около 100 граждан Германии.

Ожидается, что в пятницу, 4 августа, участники прибудут в гостиничный комплекс «Чистые пруды» в Мокшанском районе, где осмотрят экспозиции скульптурного парка «Легенда» и галереи «Арт-Пенза».

На следующий день запланированы посещение завода «Станкомашстрой» и пешая экскурсия по центральной части Пензы, в рамках которой гости побывают в картинной галерее имени К.А. Савицкого, а также поднимутся на колокольню Спасского кафедрального собор.

Кроме того, в рамках автопробега запланированы прогулка по Олимпийской аллее, экскурсия в «Тарханы» и в музей живой воды «Кувака» в Каменском районе.

5 августа в рамках автопробега также пройдет мастер-класс по плаванию известного экстремала Марко Хенрикса в бассейне «Дельфин» в городе «Спутник», после чего на набережной будет организован концерт, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Автопробег дружбы «Берлин — Москва» стартовал 23 июля. Он продлится три недели и охватит 45 городов по семи маршрутам.

Основная цель мероприятия — налаживание культурных и дружеских связей, построение мира, основанного на дружбе и взаимопонимании между народами.

В этом году в автопробеге принимает участие 341 человек из 16 стран, большая часть — из Германии. Самому младшему участнику пробега всего 6 месяцев, а самому старшему — 78.

Организаторы из Германии везут в Россию рисунки о мире, дружбе и взаимопонимании между народами от немецких детей. Один из рисунков планируется передать президенту России Владимиру Путину в знак дружбы и желания мира немецких детей. Рисунок о мире от ребенка из РФ будет вручен канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.