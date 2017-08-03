Мэр Пензы поздравил Владимира Керханаджева с 93-летием Общество

Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поздравил участника Сталинградской битвы и битвы на Курско-Орловской дуге, председателя городского совета ветеранов Владимира Керханаджева с 93-летием, которое почетный гражданин Пензы отмечает в четверг, 3 августа.

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«Вы пользуетесь заслуженной любовью и уважением общественности города и области. Вы вносите весомый вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи. Вы много делаете для развития ветеранского движения в нашем городе», — сказал он, обращаясь к ветерану.

Виктор Кувайцев поблагодарил Владимира Керханаджева за активную гражданскую позицию.

«Спасибо что Вы есть. Своей жизнью и неутомимой деятельностью Вы являете яркий пример человека и гражданина с большой буквы», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.