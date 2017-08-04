В Пензе выявлены факты незаконного строительства на набережной Суры Общество

Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Рабочая группа мэрии выявила факты незаконного возведения строений на набережной реки Суры в Пензе в минувший четверг, 3 августа.

Фото: Penza-gorod.ru

В ее состав вошли начальник отдела муниципального контроля мэрии Светлана Александрова, начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы Алексей Михайлов, начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства горадминистрации Ольга Жовтяк.

Они осмотрели постройки, расположенные на 2-м проезде Кошевого, а также на улицах Кошевого и Пилотной.

Было установлено, что на границе водоохраной зоны жители Пензы самовольно построили гаражи, подсобные помещения, бани, а также беседки на платформах, выходящих в реку. При этом весь слив осуществляется непосредственно в водоем.

По словам Светланы Александровой, в ближайшее время будет проведена работа по выявлению лиц, установивших сооружения.

«Выяснив, кто является собственником, будем проводить проверки. Материалы направим в управление Росреестра по Пензенской области для привлечения лиц, нарушивших законодательство, к административной ответственности в виде наложения штрафа. Также будут выданы предписания для приведения в соответствие с законодательством самовольно занятых земельных участков», — цитирует начальника отдела муниципального контроля мэрии пресс-служба городской администрации.