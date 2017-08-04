12:47:48 Пятница, 4 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ Сайт ИА «PenzaNews» вновь преодолел рубеж в 1 млн. просмотров страниц за месяц

В Пензе выявлены факты незаконного строительства на набережной Суры

08:18 | 04.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Рабочая группа мэрии выявила факты незаконного возведения строений на набережной реки Суры в Пензе в минувший четверг, 3 августа.

В Пензе выявлены факты незаконного строительства на набережной Суры

Фото: Penza-gorod.ru

В ее состав вошли начальник отдела муниципального контроля мэрии Светлана Александрова, начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы Алексей Михайлов, начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства горадминистрации Ольга Жовтяк.

Они осмотрели постройки, расположенные на 2-м проезде Кошевого, а также на улицах Кошевого и Пилотной.

Было установлено, что на границе водоохраной зоны жители Пензы самовольно построили гаражи, подсобные помещения, бани, а также беседки на платформах, выходящих в реку. При этом весь слив осуществляется непосредственно в водоем.

По словам Светланы Александровой, в ближайшее время будет проведена работа по выявлению лиц, установивших сооружения.

«Выяснив, кто является собственником, будем проводить проверки. Материалы направим в управление Росреестра по Пензенской области для привлечения лиц, нарушивших законодательство, к административной ответственности в виде наложения штрафа. Также будут выданы предписания для приведения в соответствие с законодательством самовольно занятых земельных участков», — цитирует начальника отдела муниципального контроля мэрии пресс-служба городской администрации.
Актуальное
Читайте также
Руководство пекинской компании «Джунэнда» намерено посетить Пензу в августе Пензенская «Лагуна-УОР» ставит перед собой самые амбициозные задачи — Юрий Новиков
Валерий Савин поручил провести в выходные рейды на пензенских водоемах Номер телефона задержанной в Пензе Ирины Ширшиной недоступен
Жители Пензы смогут оформить электронную цифровую подпись в МФЦ В Пензе завели дело на женщину, дважды попавшуюся на пьяной езде
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама