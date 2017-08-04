Валерий Савин поручил провести в выходные рейды на пензенских водоемах Общество

Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин поручил представителям двух управлений — ЖКХ и гражданской защиты, общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей, а также сотрудникам министерства образования организовать в предстоящие выходные рейды на водоемах.

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«В предстоящие выходные дни необходимо организовать рейды по водным объектам в целях сохранения порядка и обеспечения безопасности отдыхающих, особенно детей», — сказал он в ходе внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, состоявшегося в минувший четверг, 3 августа.

Валерий Савин также призвал глав муниципальных образований активизировать профилактическую работу.

«Самая большая водная гладь расположена на территории Пензенского района. Ваша задача не допустить новых трагических случаев, связанных с гибелью людей», — цитирует вице-губернатора пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с начала летнего сезона в Пензенской области утонули 14 человек, в том числе двое детей.