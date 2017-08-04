В Пензе наградили отличившихся железнодорожников Общество

Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню железнодорожника, состоялось во дворце культуры имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в преддверии профессионального праздника в пятницу, 4 августа.

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Ветераны и работники отрасли начали собираться около ДК задолго до мероприятия — они активно общались, шутили и радовались встрече с товарищами. Люди преклонного возраста пытались разглядеть в толпе тех, с кем когда-то работали.

Поздравить железнодорожников с праздником пришли и.о. губернатора Николай Симонов, глава города Валерий Савельев, вице-мэр Юрий Ильин, заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Александр Еремкин и другие официальные лица.

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Обращаясь к собравшимся, Николай Симонов подчеркнул, что профессия железнодорожника стала одной из самых уважаемых практически сразу после своего появления.

«Что такое железная дорога? Это как кровеносные сосуды в организме человека. Без нее жизнь невозможна. […] Железная дорога есть и будет», — отметил он.

После этого Николай Симонов вручил награды особо отличившимся железнодорожникам.

В частности, почетного знака «Во славу земли Пензенской» был удостоен Николай Шигин, работавший начальником Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги с 1986 по 2000 годы.

В свою очередь Юрий Ильин отметил, что профессия железнодорожника всегда была и остается одной из самых престижных.

«Может быть, потому, что в вашей отрасли работают настоящие профессионалы», — предположил он.

Говоря о перспективах, вице-мэр выразил надежду на то, что в ближайшем будущем пензенцы будут добираться до Москвы за три часа.