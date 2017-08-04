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В Пензе перед Днем железнодорожника активисты призвали «РЖД» не отдавать ДК церкви

15:41 | 04.08.2017 | Общество

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Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Члены и сторонники КПРФ провели очередную акцию протеста против передачи здания дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в ведение Русской православной церкви перед началом торжественного мероприятия, посвященного Дню железнодорожника, которое состоялось в ДК в пятницу, 4 августа.

В Пензе перед Днем железнодорожника активисты призвали «РЖД» не отдавать ДК церкви

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Некоторые из них рассредоточились по скверу, который также носит имя революционера, и раздавали прохожим такие же листовки, как и в ходе прошедшего накануне пикета.

Другие участники протестного мероприятия пришли на акцию с красными флагами и плакатами.

Один из них — с лозунгом «Требуем от ОАО «РЖД» не допустить превращения ДК в молельный дом!» — держала секретарь пензенского горкома КПРФ Юлиана Котова. Она встала неподалеку от центрального входа в дворец культуры, чтобы прочесть надпись могли шедшие на мероприятие люди — как рядовые железнодорожники, так и представители власти.

По словам Юлианы Котовой, место и время проведения пикета было выбрано с учетом того, чтобы о позиции коммунистов узнали как можно больше людей.

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«Рассчитываем на поддержку населения», — прокомментировала она ИА «PenzaNews».

Секретарь горкома КПРФ уточнила, что в акции принимают участие около 10 человек.

«Многие подходят, интересуются. Сегодня мы общались с наиболее активными родителями, которые тоже против того, чтобы дом культуры передавали. […] Многие родители боятся административного ресурса, поэтому они в открытую к нам не присоединяются», — пояснила собеседница агентства.

После начала торжественного мероприятия во дворце культуры активисты покинули сквер имени Ф.Э. Дзержинского.
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