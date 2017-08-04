Четыре поколения лидеров комсомольских и молодежных организаций встретятся под Пензой Общество

Заречный, 4 августа 2017. PenzaNews. Лидеры комсомольских и молодежных организаций 1950–1960-х, 1970–1980-х, 1990-х годов и настоящего времени встретятся на слете поколений «Мы нужны друг другу», который пройдет на базе детского оздоровительного лагеря «Звездочка» в 40 км от Пензы с 20 по 22 октября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Мероприятие будет посвящено 100-летию комсомола и объединит представителей ЗАТО, относящихся к «Росатому». Провести его планируется на средства гранта госкорпорации.

Читайте также

В Пензе комсомольцы XX века поделились воспоминаниями о своей молодости

Слет, подготовкой которого занимается администрация Заречного Пензенской области, задуман в рамках второго этапа городского проекта «Завтра начинается вчера» и муниципального этапа всероссийского творческого конкурса «Слава созидателям!»

Программой предстоящего мероприятия предусмотрена работа творческих и дискуссионных площадок и круглых столов, в ходе которых участники обсудят роль молодежи в разных сферах жизни.

Также намечено провести пленарное заседание на тему «Молодежное движение города вчера, сегодня, завтра».

Сформулированные предложения будут объединены в единый проект по развитию молодежного движения в ЗАТО «Росатома».