В Пензе обсуждают возможность установки скульптуры богатыря-музыканта Общество

Пенза, 5 августа 2017. PenzaNews. Основатель группы «Куликово поле» Евгений Куликов предложил главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву установить в центре города скульптуру придуманного им персонажа — богатыря-музыканта по имени МуzычОК БогатыRich — в ходе встречи, состоявшейся в субботу, 5 августа.

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Как сообщила заместитель начальника управления культуры Пензы Анастасия Баязитова, изображения выдуманного персонажа присутствуют на дисках и книгах Евгения Куликова.

«В ближайшее время пензенцам будет предложено стать участниками интернет-проекта «Напиши сказку о герое». Внести свою лепту будет возможность у каждого. Итогом станет по-настоящему пензенская народная сказка про персонажа родом из наших краев», — пояснила она на своей странице в Facebook.

Анастасия Баязитова уточнила, что в качестве возможного места установки арт-объекта рассматривается улица Московская напротив торгового центра «Высшая лига».

По словам замначальника управления культуры, Виктор Кувайцев пообещал Евгению Куликову содействие городской администрации в установке памятника в том случае, если идея найдет отклик у жителей.

«Мэр подарил Евгению Куликову сувенир с символикой Пензы, сборник стихов пензенских поэтов и пообещал прийти на творческий вечер Евгения Куликова, концерт-спектакль, который состоится в центре культуры и досуга 30 сентября», — отметила Анастасия Баязитова.