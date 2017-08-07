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В Пензе переполненная маршрутка обошлась компании в 100 тыс. рублей

08:36 | 07.08.2017 | Общество

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Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Штраф в размере 100 тыс. рублей назначен ООО «Бриз» за переполненную маршрутку №75, в которой во время проверки на проспекте Победы в Пензе ехали 19 пассажиров при допустимой загрузке в 14 человек.

В Пензе переполненная маршрутка обошлась компании в 100 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Внушительная сумма штрафа обусловлена тем, что организация уже несколько раз привлекалась к административной ответственности за аналогичные нарушения.

Еще один штраф — в размере 20 тыс. рублей — был назначен генеральному директору ООО «Бриз», который так же, как и возглавляемая им компания, был признан виновным в нарушении лицензионных условий, сообщает пресс-служба межрегионального управления государственного автодорожного надзора по Пензенской области и Республике Мордовия Ространснадзора.
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