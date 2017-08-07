В Пензенской области должно быть меньше рекламных щитов — губернатор Общество

Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Количество рекламных щитов на улицах населенных пунктов Пензенской области необходимо уменьшить. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

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«Их должно быть меньше. Надо переходить на электронные форматы рекламы», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 7 августа.

Он отметил, что если часть рекламных конструкций устанавливается с соблюдением всех требований, то при монтаже остальных они нарушаются в целях минимизации затрат.

В связи с этим Иван Белозерцев поручил главам администраций муниципальных образований ужесточить контроль в этой сфере.

В первую очередь, по мнению губернатора, это необходимо сделать в Пензе.