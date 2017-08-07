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В Пензенской области с начала года выявлено более 150 нарушений прав инвалидов

12:38 | 07.08.2017 | Общество

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Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Более 150 нарушений прав инвалидов выявлено в Пензенской области с начала 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

В Пензенской области с начала года выявлено более 150 нарушений прав инвалидов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В суды предъявлено 18 исков, внесено 138 представлений. По постановлению прокурора к административной ответственности привлечено одно лицо. По одному материалу проверки возбуждено уголовное дело», — уточнила собеседница агентства.

По словам Марии Зиминой, в частности, было выявлено отсутствие версий для слабовидящих на официальных сайтах учреждений, в результате чего оказались нарушены права инвалидов на получение информации.

И.о. старшего помощника прокурора добавила, что в Кузнецком районе прокурор обратился в суд с требованием к администрациям 13 сельсоветов о выделении бесплатных мест для парковки автомобилей инвалидов на стоянках — данные иски находятся на рассмотрении.

«Аналогичные нарушения выявлены прокурорами Первомайского района Пензы, Башмаковского, Бессоновского, Камешкирского, Лунинского и Пачелмского районов», — отметила Мария Зимина.

Она пояснила, что только после вмешательства прокурора Колышлейского района вход в местную детско-юношескую спортивную школу был оборудован пандусом.

«Четверо инвалидов Лунинского района были обеспечены бесплатными лекарственными препаратами в объеме, рекомендованном по медицинским показаниям», — сказала собеседница.
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