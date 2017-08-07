Каждый четвертый пензенец на выборах хотел бы проголосовать «Против всех» — опрос Общество

Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Четверть жителей Пензенской области проголосовали бы за несуществующего кандидата «Против всех», если бы выборы в Законодательное собрание Пензенской области прошли в первое воскресенье августа. Таковы результаты опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 24 июля по 6 августа 2016 года, в котором приняли участие 532 пользователя, в том числе 461 — из Пензы и области.

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Вместе с тем на предстоящих 10 сентября выборах в региональный парламент, которые пройдут по смешанной системе, в избирательном бюллетене не будет графы «Против всех».

Она была отменена на выборах всех уровней еще в 2006 году. Тогда же из избирательного законодательства исчезло понятие порога явки избирателей. В 2014 году возможность проголосовать «Против всех» была возвращена на муниципальных выборах.

Лидером проведенного интернет-опроса стала партия «Единая Россия». Если бы выборы в Законодательное собрание региона состоялись в минувшее воскресенье, за нее проголосовал бы каждый третий житель Пензенской области.

Число приверженцев взглядов КПРФ несколько меньше — примерно 21%.

В три раза меньше по сравнению с коммунистами на предполагаемых воскресных выборах получили бы либерал-демократы во главе с Владимиром Жириновским — чуть более 7%.

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Аутсайдер — «Справедливая Россия», у нее ровно 1,5%.

При этом до конца первой недели онлайн-исследования за справедливороссов вообще не было подано ни одного голоса. Только после того, как на этот факт обратили внимание пользователи социальных сетей и стали его обсуждать, ситуация изменилась.

За любую непарламентскую партию готовы были голосовать свыше 12% респондентов.

Исследование проводилось по инициативе ИА «PenzaNews» на собственные средства методом опроса интернет-пользователей сайта с 24 июля по 6 августа 2017 года.

В нем приняли участие 532 респондента, 461 из них проживает в Пензенской области, которая является основным регионом проведения опроса.

Вопрос, который задавался пользователям сайта, звучал следующим образом: «Если бы выборы в Законодательное собрание Пензенской области состоялись в первое воскресенье августа, за какую партию Вы бы проголосовали?»

Статистическая погрешность — 5%.

Результаты исследования опубликованы на сайте ИА «PenzaNews» на безвозмездной основе в целях информирования граждан.