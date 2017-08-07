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Определен порядок размещения партий в бюллетенях на выборах в пензенское Заксобрание

17:24 | 07.08.2017 | Политика

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Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Порядок размещения в бюллетенях кратких наименований и эмблем 10 партий, которые примут участие в выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, определен по результатам жеребьевки, состоявшейся в облизбиркоме в понедельник, 7 августа.

Определен порядок размещения партий в бюллетенях на выборах в пензенское Заксобрание

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По порядку будет так: «Справедливая Россия» — №1, ЛДПР — №2, партия «За справедливость» — №3, «Зеленые» — №4, «Патриоты России» — №5, «Партия пенсионеров» — №6, «Единая Россия» — №7, «КПРФ» — №8, «Партия социальной защиты» — №9, партия «Родина» — №10», — сообщил ИА «PenzaNews» председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

Он уточнил, что на жеребьевке присутствовали представители пяти партий.

«Четыре парламентские и «Зеленые». Остальные не были», — сказал собеседник агентства.

Александр Синюков пояснил, что принцип расположения в бюллетенях кандидатов-одномандатников до 9 августа определят окружные избирательные комиссии.

«Уже 10 [августа] будут утверждать», — добавил глава облизбиркома.

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Порядок проведения жеребьевки для размещения кратких наименований и эмблем партий в бюллетенях на выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва утвержден постановлением избирательной комиссии региона от 1 августа 2017 года.

В соответствии с ним, она проводилась методом случайной выборки заклеенных конвертов с находившимися внутри номерами. Их подготовка — вложение номеров и заклеивание — осуществлялась в присутствии уполномоченных представителей избирательных объединений.

В последовательности, соответствующей хронологии регистрации областных списков кандидатов, они собственноручно выбирали заклеенные конверты, вскрывали их и оглашали номера.

Избирательным объединениям, не направившим уполномоченных представителей для участия в жеребьевке, были присвоены оставшиеся номера в соответствии с датой и временем регистрации их областных списков: меньший номер отводился тому, чей список был зарегистрирован раньше.
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