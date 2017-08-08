Пустившая в свою квартиру армянина жительница Нижнего Ломова получила условный срок Общество

Нижний Ломов, 8 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно назначено жительнице Нижнего Ломова Пензенской области, которая признана судом виновной в организации незаконного пребывания гражданина Армении в России.

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«С 27 января по 9 июня женщина организовала незаконное пребывание в Российской Федерации гражданина Армении. Она предоставила ему для проживания койко-место в своей квартире», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Нижнеломовского районного суда.

Он уточнил, что женщина нарушила требования закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», в соответствии с которыми прибывающий в Россию иностранец подлежит учету по месту пребывания.

«Она лишила возможности органы, отслеживающие исполнение законодательных актов Российской Федерации, осуществлять контроль за соблюдением гражданином правил миграционного учета и его передвижением», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, приговор в законную силу не вступил.