19:25:11 Вторник, 8 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пустившая в свою квартиру армянина жительница Нижнего Ломова получила условный срок

09:54 | 08.08.2017 | Общество

Печать

Нижний Ломов, 8 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде 1 года лишения свободы условно назначено жительнице Нижнего Ломова Пензенской области, которая признана судом виновной в организации незаконного пребывания гражданина Армении в России.

Пустившая в свою квартиру армянина жительница Нижнего Ломова получила условный срок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С 27 января по 9 июня женщина организовала незаконное пребывание в Российской Федерации гражданина Армении. Она предоставила ему для проживания койко-место в своей квартире», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Нижнеломовского районного суда.

Он уточнил, что женщина нарушила требования закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», в соответствии с которыми прибывающий в Россию иностранец подлежит учету по месту пребывания.

«Она лишила возможности органы, отслеживающие исполнение законодательных актов Российской Федерации, осуществлять контроль за соблюдением гражданином правил миграционного учета и его передвижением», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, приговор в законную силу не вступил.
Актуальное
Читайте также
Мэр предложил обратиться в ПГУАС за советом по благоустройству остановки у рынка В Пензенской области ищут желающих работать в ППС и ДПС
Задержан житель Пензы, разбивший стекло в чужой квартире и подравшийся с прохожим Гражданин Белоруссии оштрафован за нарушение правил международных перевозок под Пензой
На одного пензенского пристава приходится 290 производств по взысканию алиментов Лариса Сорокина назначена председателем Иссинского районного суда
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама