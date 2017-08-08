В Пензенской области за полгода в суды пытались пронести почти 50 единиц оружия Общество

Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Пензенской области обнаружили у посетителей 47 единиц огнестрельного, травматического и газового оружия с января по июнь 2017 года. Об этом сообщил начальник управления ФССП России по региону Евгений Пазечко.

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По его словам, в их числе — 14 единиц огнестрельного оружия, а также 33 — травматического или газового.

«За это полугодие выявлено порядка 800 запрещенных предметов, находившихся у граждан, пребывающих в зданиях судов», — пояснил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве во вторник, 8 августа.

Евгений Пазечко отметил, что большая часть предметов находилась у посетителей на законных основаниях, однако с ними запрещено проходить в здание суда.