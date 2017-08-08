Почти 8 тыс. жителей Пензенской области не могут выехать за границу из-за долгов Общество

Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Почти 8 тыс. жителей Пензенской области на сегодняшний день ограничены в праве на выезд за границу в связи с имеющейся задолженностью. Об этом сообщил начальник управления ФССП России по региону Евгений Пазечко.

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«Если быть точным, то 7 тыс. 998 человек», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной работе ведомства в первой половине 2017 года, которая состоялась во вторник, 8 августа.

Руководитель управления уточнил, что с 1 октября сумма долга, при которой ограничивается право на выезд из страны, вырастет с 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

По словам Евгения Пазечко, порог не поднимут для должников по алиментам, возмещению вреда здоровью и вреда в связи со смертью кормильца, а также компенсации морального и имущественного ущерба.

«Судебные приставы выносят и постановления об ограничении в специальном праве. […] Это отдельная цифра, и на сегодняшний день она составляет по области порядка 2 тыс. 900 человек, которые в любой момент могут быть подвергнуты аресту по суду, если их задержат сотрудники ГИБДД», — отметил главный судебный пристав региона.