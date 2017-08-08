19:26:02 Вторник, 8 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Почти 8 тыс. жителей Пензенской области не могут выехать за границу из-за долгов

14:18 | 08.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Почти 8 тыс. жителей Пензенской области на сегодняшний день ограничены в праве на выезд за границу в связи с имеющейся задолженностью. Об этом сообщил начальник управления ФССП России по региону Евгений Пазечко.

Почти 8 тыс. жителей Пензенской области не могут выехать за границу из-за долгов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Если быть точным, то 7 тыс. 998 человек», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной работе ведомства в первой половине 2017 года, которая состоялась во вторник, 8 августа.

Руководитель управления уточнил, что с 1 октября сумма долга, при которой ограничивается право на выезд из страны, вырастет с 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

По словам Евгения Пазечко, порог не поднимут для должников по алиментам, возмещению вреда здоровью и вреда в связи со смертью кормильца, а также компенсации морального и имущественного ущерба.

«Судебные приставы выносят и постановления об ограничении в специальном праве. […] Это отдельная цифра, и на сегодняшний день она составляет по области порядка 2 тыс. 900 человек, которые в любой момент могут быть подвергнуты аресту по суду, если их задержат сотрудники ГИБДД», — отметил главный судебный пристав региона.
Актуальное
Читайте также
Мэр предложил обратиться в ПГУАС за советом по благоустройству остановки у рынка В Пензенской области ищут желающих работать в ППС и ДПС
Задержан житель Пензы, разбивший стекло в чужой квартире и подравшийся с прохожим Гражданин Белоруссии оштрафован за нарушение правил международных перевозок под Пензой
На одного пензенского пристава приходится 290 производств по взысканию алиментов Лариса Сорокина назначена председателем Иссинского районного суда
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама