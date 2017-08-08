На одного пензенского пристава приходится 290 производств по взысканию алиментов Общество

Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. 290 исполнительных производств по взысканию задолженности по алиментам приходится в среднем на одного судебного пристава в Пензенской области. Об этом сообщил начальник управления ФССП России по региону Евгений Пазечко.

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«У нас эта ситуация очень стабильная. На сегодняшний день где-то 290 исполнительных производств на человека», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной работе ведомства в первой половине 2017 года, которая состоялась во вторник, 8 августа.

Главный судебный пристав Пензенской области уточнил, что стоит задача, чтобы нагрузка на пристава по взысканию алиментов не превышала в среднем 300 производств.

Евгений Пазечко отметил также, что недавнее возвращение в отдел судебных приставов Заречного исполнительных производств по алиментам в отношении должников, проживающих в ЗАТО, позволит оптимально разделить работу между сотрудниками ведомства.

«Произошло снижение нагрузки по взысканию алиментов по городу Заречному: ушло с остатка порядка 400 исполнительных производств, а находилось — общее количество — 3 тыс. 380. […] Скорее всего, произойдет небольшое распределение участков и территорий, по которым будут работать судебные приставы», — пояснил Евгений Пазечко.

Он добавил, что данные изменения помогут улучшить работу по взысканию алиментов как в Заречном, так и в Пензе.

«Были своеобразные неудобства по работе с этими должниками: город закрытый, и [нам] туда попасть иногда просто невозможно, и гражданам, если мы оттуда их вывозим по принудительному приводу, […] поскольку они, в основной своей массе ведут асоциальный образ жизни, и оформление пропусков для них — это очень сложная процедура. На сегодняшний день, с 1 августа, эта проблема решена», — отметил Евгений Пазечко.