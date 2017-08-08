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Площадь у вокзала Пенза-I разбили на зоны с помощью вазонов с цветами

15:48 | 08.08.2017 | Общество

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Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Работы по внедрению новой схемы организации дорожного движения начаты на Привокзальной площади Пензы.

Площадь у вокзала Пенза-I разбили на зоны с помощью вазонов с цветами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», чтобы разграничить пространство на отдельные функциональные зоны, были использованы вазоны с цветами.

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Рабочий на минипогрузчике расставил их таким образом, чтобы они дублировали нанесенную на дорогу сплошную линию, которая проходит от магазина сувениров практически через всю Привокзальную площадь — по направлению к остановке зареченских автобусов.

Это сделано для того, чтобы машины не могли заехать на участок, непосредственно примыкающий к зданию железнодорожного вокзала. Специально для этого вазоны были расставлены через одинаково небольшое расстояние.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, в результате проведенных работ был ограничен заезд на территорию Привокзальной площади с восточной стороны. Это сделано с целью недопущения фактов движения транспорта по пешеходной зоне.
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