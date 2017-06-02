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На Привокзальной площади Пензы изменят схему организации движения

16:18 | 02.06.2017 | Общество

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Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. Схема организации дорожного движения на Привокзальной площади в Пензе будет изменена в ближайшее время.

На Привокзальной площади Пензы изменят схему организации движения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Каким именно образом это будет сделано, мэру Виктору Кувайцеву доложили его заместитель Юрий Ильин и директор Центра организации дорожного движения города Владимир Рузляев в ходе выезда на место в пятницу, 2 июня.

Предполагается, что зона для проезда транспорта будет расширена до двух полос. За островком безопасности организуют парковку, сквозной проезд через которую будет запрещен. Стоянка транспорта там будет ограничена с 24.00 до 5.00 для санитарной очистки.

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Новой схемой организации дорожного движения предусмотрена отдельная стоянка для людей с ограниченными возможностями. Также предусмотрена зона высадки пассажиров.

В настоящее время рабочие уже приступили к установке знаков и нанесению разметки.

Виктор Кувайцев отметил, что данная схема организации дорожного движения должна начать действовать до Дня России и Дня города.

«На праздник к нам приедут гости, и хаоса с транспортом на площади быть не должно», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.
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