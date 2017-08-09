В Пензенской области планируется построить детский хоспис Общество

Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Председатель общественной организации «Благовест», директор центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи», член Общественной палаты РФ Мария Львова-Белова намерена инициировать строительство детского хосписа в Пензенской области.

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По ее словам, эта идея родилась после посещения подобного учреждения в Санкт-Петербурге, где оказывается помощь смертельно больным детям.

«Сейчас по новому законодательству в каждом субъекте должны возникать детские хосписы. Получается, что мы просто будем это инициировать, вкладывать дополнительные средства, привлекать ресурсы, чтобы сделать его по-настоящему качественным, а не просто дополнительные койки выделить в онкологии, которые будут заменять этот хоспис, и будет стоять галочка, что он у нас есть», — сообщила Мария Львова-Белова ИА «PenzaNews».

Она обратила внимание на то, что хоспис нельзя создать только силами общественной организации, в том числе в силу использования в учреждении обезболивающих препаратов и наркотических средств, облегчающих состояние ребенка, поэтому необходима поддержка государства.

Руководитель «Благовеста» особо отметила, что хоспис способен не просто скрасить последние дни жизни ребенка, но и продлить ее.

«В таких условиях и при такой поддержке ребенок может прожить еще год и два, хотя ему ставят месяц жизни. Во-вторых, семья может пожить вместе — там предполагается проживание и отца, и матери. […] Плюс можно достойно проводить его, быть в реанимации с ним до последнего, держать его за руку и нормально попрощаться — в хосписе есть комната для прощания с уже умершим ребенком», — пояснила член Общественной палаты РФ.

Она подчеркнула, что в таком учреждении ребенок сможет до последнего вести полноценную жизнь.

«У меня умерла очень близкая подруга от рака. Последние несколько месяцев это были безумные мучения, просто сумасшедшие. […] Она кричала от боли, несмотря на обезболивающий препарат. Хоспис дает возможность жить полной жизнью до конца без сильных болей, потому что там дают ровно столько обезболивающего, сколько человеку нужно, чтобы он эту боль не чувствовал», — сказала Мария Львова-Белова.

По ее словам, в Пензенской области будет достаточно создать хоспис на 10 мест.

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«В ближайшее время я планирую пойти на прием к губернатору [Ивану Белозерцеву]. У нас был с ним разговор, когда открывался [активный пансион для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности] «Дом Вероники». Он выразил доверие нашей деятельности и сказал «Я знаю, что у тебя, наверняка, есть еще какие-то идеи, приходи, мы их обсудим». Сейчас эта идея сформировалась в полном объеме, и, я думаю, что, выработав стратегию и со стороны общественной организации, и со стороны государственной поддержки, мы сможем проект реализовать», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что хоспис необязательно должен располагаться в Пензе.

«Это должно быть очень красивое живописное место, желательно с водоемом, может, в лесопарковой зоне. Это должно быть место, где душа отдыхает. У нас сейчас есть несколько вариантов. Один из моих дарителей подарил мне участок земли в Богословке, может быть, это будет там», — сообщила Мария Львова-Белова.

По ее словам, также хоспис можно создать на базе одной из заброшенных усадьб.

«Все хосписы, которые мы посмотрели, как раз находятся в старых усадьбах», — резюмировала собеседница агентства.