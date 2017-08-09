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В Пензе пройдет фестиваль «Урожайная канитель»

12:38 | 09.08.2017 | Общество

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Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Всероссийский фестиваль творчества и рукоделия «Урожайная канитель» будет организован в торговом центре «СаниМарт» в Пензе в последние выходные лета, 26 и 27 августа.

В Пензе пройдет фестиваль «Урожайная канитель»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В его рамках мастера из Пензы и других городов России продемонстрируют свои работы на ярмарке товаров, которая станет центральной площадкой мероприятия.

Кроме того, пройдут мастер-классы.

Ожидаются выступление творческих коллективов из Пензы, соревнования по стрельбе из лука и арбалета, а также розыгрыши призов. Для посетителей будет создано несколько тематических фотозон.

Кроме того, будет организована игра с участием героев книг о Гарри Поттере, реализованная представителями пензенского косплей-сообщества.

Также состоится благотворительный аукцион в поддержку инклюзивной гончарной мастерской «Капля солнца».

Как сообщили ИА «PenzaNews» в оргкомитете фестиваля, вырученные средства планируется добавить к сумме, собранной в ходе краудфандинговой кампании на сайте Planeta.ru, и направить на переезд мастерской в комфортное для людей с ограниченными возможностями помещение.

Организатором всероссийского фестиваля творчества и рукоделия «Урожайная канитель» является автономная некоммерческая организация «Творческое объединение «ПензаХобби».
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