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В Пензе инвалиду из дома ветеранов выдали трость и коляску после вмешательства омбудсмена

14:10 | 09.08.2017 | Общество

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Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Трость и кресло-коляска выданы инвалиду, живущему в пензенском доме ветеранов, после обращения за помощью к уполномоченному по правам человека в регионе Елене Роговой.

В Пензе инвалиду из дома ветеранов выдали трость и коляску после вмешательства омбудсмена

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Опорная трость с устройством противоскольжения, регулируемая по высоте, ортопедическая обувь и кресло-коляска с ручным приводом были положены инвалиду в рамках индивидуальной программы реабилитации за счет средств федерального бюджета, однако он не был ими обеспечен.

Омбудсмен помогла решить проблему, отправив письмо в фонд социального страхования Пензенской области.

После заключения государственных контрактов на поставку обуви на протезы и подмышечных костылей с устройством противоскольжения инвалиду будут высланы направления на получение необходимых технических средств реабилитации, сообщается на сайте уполномоченного.
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