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Лучшим монтером пути в Пензенской области стал Илья Войкин

08:46 | 10.08.2017 | Общество

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Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Работник пензенской путевой машинной станции №151 Илья Войкин стал победителем конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший монтер пути».

Лучшим монтером пути в Пензенской области стал Илья Войкин

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Вторым также стал сотрудник путевой станции №151 Алексей Разаренов, а третьим — работник Пензенской дистанции пути Дмитрий Гавриленко.

Всего за победу в конкурсе, состоявшемся в минувшую среду, 9 августа, боролись 13 мастеров. Они выполняли практические задания и проходили теоретические экзамены.

Участников конкурса оценивало жюри в составе ветеранов отрасли, которые с помощью измерительных инструментов проверяли качество выполненных работ.

Победители получат призы на торжественной церемонии, которая состоится в сентябре, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.
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