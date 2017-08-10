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В Пензе бойцы Росгвардии за 7 минут нашли потерявшуюся девочку

11:38 | 10.08.2017 | Общество

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Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Семь минут потребовалось бойцам Росгвардии в Пензе, чтобы найти потерявшегося ребенка.

В Пензе бойцы Росгвардии за 7 минут нашли потерявшуюся девочку

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Сообщение о том, что из квартиры дома на улице Каракозова пропала девочка, поступило группе задержания вневедомственной охраны от дежурного службы «02».

Получив приметы ребенка, сотрудники незамедлительно приступили к поиску.

«Через 7 минут, проезжая по улице Толстова, возле дома нами была замечена плачущая девочка 5–6 лет, которая была одета в розовую кофту, на голове находился платок. Рядом с ней были неравнодушные прохожие, которые сообщили про потерявшегося ребенка в полицию. Успокоив девочку, мы спросили ее имя. Она рассказала, что ее зовут Маша и она гостит у бабушки, приехав из чужого города. Свою фамилию и адрес она нам сообщить не смогла», — пояснил прапорщик полиции Алексей Максимов.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области, для выяснения всех обстоятельств на место были вызваны сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пензе — бойцы передали им найденную девочку и вернулись на маршрут патрулирования.
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