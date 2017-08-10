В Заречном у школы №226 и лицея №230 появятся «лежачие полицейские» Общество

Заречный, 10 августа 2017. PenzaNews. Искусственные неровности будут обустроены вблизи пешеходных переходов на улицах Светлой и Зеленой в Заречном Пензенской области — вблизи школы №226 и лицея №230 — в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

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Кроме того, будет нанесена желто-серая «зебра» для дополнительного привлечения внимания водителей.

Также намечено установить знак об ограничении скорости до 20 км/ч.

Помимо этого, планируется настроить светофор «по требованию» — ученики смогут, нажимая кнопку, самостоятельно влиять на срабатывание зеленого сигнала.

На данный момент вдоль этих дорог уже установлено тротуарное ограждение, сообщает управление общественных связей Заречного.