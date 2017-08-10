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Председатель Малосердобинского районного суда ушел в отставку

16:51 | 10.08.2017 | Общество

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Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Полномочия председателя Малосердобинского районого суда Пензенской области Николая Феоктистова прекращены решением квалификационной коллегии судей региона.

Председатель Малосердобинского районного суда ушел в отставку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В период с октября 1995 года по май 2005 года Николай Феоктистов являлся судьей Малосердобинского районного суда. Он был дважды назначен председателем на шестилетний срок полномочий. За большой личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в РФ, достигнутые успехи в служебной деятельности он был награжден медалью «150 лет судебной реформе в России», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда.

По его словам, Николай Феоктистов пользуется заслуженным уважением среди коллег и сотрудников аппарата суда.

«Временное исполнение полномочий председателя Малосердобинского районного суда возложено на судью Елену Толкунову», — добавил собеседник агентства.
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