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В Спасске удовлетворен иск о блокировке сайтов по продаже леопарда и снежного барса

17:29 | 10.08.2017 | Общество

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Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Спасский районный суд Пензенской области удовлетворил иск прокурора о прекращении доступа к сайтам с подробной информацией о возможности покупки леопарда и снежного барса, занесенных в Красную книгу РФ.

В Спасске удовлетворен иск о блокировке сайтов по продаже леопарда и снежного барса

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Данные сайты на момент проверки действовали и не были внесены в единый реестр доменных имен, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

По ее словам, иск был подан в связи с тем, что размещенные на данных сайтах материалы адресованы неограниченному кругу лиц и нарушают положения законодательства.
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