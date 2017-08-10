В Спасске удовлетворен иск о блокировке сайтов по продаже леопарда и снежного барса Общество

Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Спасский районный суд Пензенской области удовлетворил иск прокурора о прекращении доступа к сайтам с подробной информацией о возможности покупки леопарда и снежного барса, занесенных в Красную книгу РФ.

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«Данные сайты на момент проверки действовали и не были внесены в единый реестр доменных имен, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Зимина.

По ее словам, иск был подан в связи с тем, что размещенные на данных сайтах материалы адресованы неограниченному кругу лиц и нарушают положения законодательства.