В Пензе обсудили судьбу сквера напротив Олимпийской аллеи Общество

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Благоустройство зеленой зоны, расположенной через дорогу от Олимпийской аллеи Пензы, стало главной темой круглого стола «О судьбе леса в городе», который состоялся в рамках проекта «Интеллектуальный парк «Академия» в доме молодежи вечером в минувший четверг, 10 августа.

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Участие в нем приняли как специалисты, имеющие непосредственное отношение к данному вопросу, так и неравнодушные жители, взволнованные судьбой территории, ограниченной улицами Лермонтова, Ленинградской и Попова.

Изначально собравшиеся не смогли определиться, чем именно следует считать ее — парком или лесом, а, следовательно, какая стратегия развития должна быть выбрана, так как в первом случае происходит естественное обновление, а во втором требуется помощь человека.

Также споры вызвал вопрос о том, причиняют ли вред проводимые на Западной поляне работы, в частности, вырубка подлеска и обустройство газона.

По мнению директора центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского Елены Савельевой, зеленая зона должна быть комфортной и безопасной для жителей, в том числе необходимо исключить угрозу падения аварийных деревьев.

Эту точку зрения поддержала начальник отдела озеленения ЦПКиО Светлана Самохвалова. Она сообщила, что колоссальное негативное влияние на зеленую зону оказывают жители, которые выбрасывают мусор, протаптывают беспорядочные тропинки и выгуливают здесь собак, в связи с чем встает вопрос об обеспечении безопасности не только людей, но и растений.

«То, что мы видим на противоположной стороне [на Олимпийской аллее, которая была благоустроена в 2016 году], где у нас организована дорожно-тропиночная система, фактор для деревьев: число больных деревьев сокращается значительно. И дубовая губка, и вредители в разы уменьшились уже за этот год», — сказала она.

Вместе с тем в ходе круглого стола прозвучали и противоположные мнения.

Так, директор ботанического сада имени И.И. Спрыгина Пензенского государственного университета Марина Ростовцева выразила опасение, что из-за вырубки подлеска будет неоткуда взяться молодым деревьям, и территория придет в упадок.

«О каком возобновлении идет речь? Вы же газон сеете там! Чтобы вы знали — в лесном хозяйстве существует такое правило: если ты хочешь прекратить возобновление, посей там газон», — отметила она.

Ее поддержал садовод и гражданский активист Вячеслав Кубис, который также усомнился в разумности стратегии, выбранной сначала для реконструкции Олимпийской аллеи, а теперь и зеленой зоны поблизости.

«Здесь попытка сделать европейский парк с хорошим газоном, на котором наши граждане будут сидеть, отдыхать. Наверное, мы живем не совсем в том климате, где такое длинное лето. […] Такой травы вы там, скорее всего, не получите», — предположил он.

После этого собравшиеся познакомились с проектом благоустройства сквера, который представил его автор — начальник отдела городского дизайна и среды управления градостроительства и архитектуры мэрии Пензы Сергей Петров.

Он пояснил, что на территории почти в 12 га будет осуществляться минимальное вмешательство, в частности, намечено сохранить наиболее крупные, привычные для горожан тропинки, которые будут заасфальтированы или выложены плиткой.

«Дополнительное освещение устанавливается, где оно отсутствует. […] Вдоль улицы Лермонтова предполагается выделенная асфальтовая дорога, которая практически дублирует ту, которая на другой стороне — на Олимпийской аллее. […] В центральной части, где отсутствуют деревья, предполагается устройство газона и площадки с покрытием. Одна часть этой площадки предназначена для маломобильных групп населения. Мы не можем в наше время на это не обращать внимания, поэтому там намечена установка в том числе тренажеров для них», — сказал представитель мэрии.

Сергей Петров добавил, что на территории будет предусмотрено два туалета.

Он отметил, что в центре сквера будут расположено место для отдыха взрослых, а на небольшом отдалении от него — две игровые зоны для детей разного возраста.

По словам Сергея Петрова, по просьбе ПГУ будет воссоздана площадка с хорошим покрытием и ограждением для занятий мини-футболом, волейболом и стритболом, существовавшая там прежде.

«Предусмотрено расширение парковочной зоны в районе пединститута и устройство парковочных карманов с сохранением зеленых насаждений вдоль улицы Попова. Вдоль улицы Лермонтова предполагается, как она уже сейчас существует, параллельная парковка, то есть расширение проезжей части. Устройство дополнительных парковочных мест внутри данного лесопарка не планируется», — подчеркнул автор проекта.

В ходе дальнейшей дискуссии биолог ботанического сада Галина Можаева, которая также является куратором коллекции охраняемых редких растений, поинтересовалась, проводился ли учет трав и деревьев на той территории, которая в настоящее время реконструируется.

Она пояснила, что там растет, в частности, редкая орхидея, занесенная в Красную книгу Пензенской области и России.

На это Сергей Петров ответил, что такая работа не выполнялась.

Он обратил внимание на то, что проект был рассмотрен на градостроительном совете, члены которого также являются жителями Пензы, а потому заинтересованы в качественном благоустройстве не меньше остальных.

Как отметил представитель общественности Алексей Ротанов, сама идея благоустройства зеленой зоны в Пензе неплохая, однако существенный недостаток при ее воплощении — отсутствие должной коммуникации между авторами, исполнителями и жителями.

В связи с этим он предложил создать сайт, на котором бы размещались проекты благоустройства зеленых зон Пензы и была предусмотрена возможность их обсудить и внести свои предложения.

В завершение дискуссии начальник управления культуры Пенза Вера Фейгина поблагодарила собравшихся за неравнодушие.

Она призвала специалистов из разных отраслей вступать в диалог и не ждать, пока другие совершат ошибки.

«Со своей стороны я могу пообещать, что все наши проекты мы будем стараться обсуждать публичнее», — сказала начальник управления культуры Пензы.