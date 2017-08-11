В Пензе открыта обновленная галерея почета строителей Общество Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Церемония открытия галереи почета строителей Пензенской области состоялась в преддверии профессионального праздника в пятницу, 11 августа. Фото: Penza-gorod.ru На доску занесены одиннадцать предприятий, среди которых — «Термодом», «Пензгорстройзаказчик», «Отделстрой», «Градостроитель», «Стройтехника», «Ревьера», «Пензастройком», «Рисан-Строй-2», «Стройзаказ», «Карьероуправление», «Жилстрой», а также 21 передовик производства. Обращаясь к собравшимся, мэр Пензы Виктор Кувайцев подчеркнул, что День строителя является самым народным праздником. «Во-первых, потому что одно рабочее место в строительной отрасли создает как минимум десять в экономике народного хозяйства. Во-вторых, в городе строится не только жилье, но и активно развивается инфраструктура. Из года в год появляются новые детские сады, школы и другие социально значимые объекты, которые украшают наш город. Жители благодарны строителям за то, что их труд позволяет пензенцам жить в современном, комфортном и красивом городе», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы. Нашли ошибку в тексте?

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