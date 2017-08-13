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Мэр Пензы поздравил строителей с профессиональным праздником

09:20 | 13.08.2017 | Общество

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Пенза, 13 августа 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 13 августа.

Мэр Пензы поздравил строителей с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В вашей нелегкой и ответственной работе заложено глубокое созидательное начало — результаты вашего труда остаются на столетия, чтобы служить людям. И сегодня благодаря труженикам отрасли, которые пользуются заслуженным уважением и почетом в обществе, в нашем городе продолжается строительство новых современных микрорайонов, социальных объектов, в первую очередь детских садов и школ, ведется капитальный ремонт автодорог, мостов и путепроводов», — отметил мэр.

Он выразил уверенность в том, что высокий профессионализм, крепкие трудовые традиции, увлеченность своим делом, совершенствование профильного образования и подготовки квалифицированных кадров в сочетании с внедрением передовых технологий позволят строителям эффективно справиться с поставленными задачами.

«Дорогие друзья! Пусть успешно претворяются в жизнь все ваши новые проекты, самые смелые планы, пусть вашим начинаниям всегда сопутствует удача! От всей души желаю вам доброго здоровья, радости, благополучия и счастья, а вашим предприятиям — стабильности и процветания!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.
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