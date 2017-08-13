Губернатор поздравил пензенцев с областным праздником «Спас» Общество

Пенза, 13 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил пензенцев с областным праздником православной культуры «Спас», который отмечается в воскресенье, 13 августа.

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«Это торжество — благодарная дань нашего искреннего уважения к неисчерпаемым богатствам национальной культуры, уникальным духовным и нравственным ценностям народа. У праздника «Спас» есть прекрасная особенность. Он объединяет всех жителей Сурского края, независимо от национальности, социального положения или политических взглядов. Именно поэтому он по доброй традиции проходит на пензенской земле красиво и интересно», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что именно по этой причине праздник все чаще посещают гости из других регионов.

«Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо России и Пензенской области!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.