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Мэр Пензы распорядился включать подсветку «Ростка»

11:06 | 13.08.2017 | Общество

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Пенза, 13 августа 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился включать в темное время суток подсветку стелы «Росток», оборудование для которой было установлено по периметру смотровой площадки в рамках работ по реконструкции набережной реки Суры.

Мэр Пензы распорядился включать подсветку «Ростка». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Кроме того, во время выезда на место в воскресенье, 13 августа, мэр поручил организовать уборку мусора в прибрежной зоне.

Докладывая о выполненном объеме работ, начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов сообщил Виктору Кувайцеву, что работы по капитальному ремонту набережной еще продолжаются.

«Выполнены обустройство смотровой площадки, устройство гранитной и бетонной плитки, ремонт водопроводной камеры и замена задвижек, установка светового оборудования. Ведутся работы по подготовке основания нижней пешеходной зоны, планировки склона», — цитирует Игоря Умнова пресс-служба мэрии.
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