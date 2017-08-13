Мэр Пензы распорядился включать подсветку «Ростка» Общество

Пенза, 13 августа 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился включать в темное время суток подсветку стелы «Росток», оборудование для которой было установлено по периметру смотровой площадки в рамках работ по реконструкции набережной реки Суры.

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Кроме того, во время выезда на место в воскресенье, 13 августа, мэр поручил организовать уборку мусора в прибрежной зоне.

Докладывая о выполненном объеме работ, начальник управления капитального строительства Пензы Игорь Умнов сообщил Виктору Кувайцеву, что работы по капитальному ремонту набережной еще продолжаются.

«Выполнены обустройство смотровой площадки, устройство гранитной и бетонной плитки, ремонт водопроводной камеры и замена задвижек, установка светового оборудования. Ведутся работы по подготовке основания нижней пешеходной зоны, планировки склона», — цитирует Игоря Умнова пресс-служба мэрии.