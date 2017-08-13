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Забронировать номер в хостеле «Дом Вероники» в Пензе теперь можно через интернет

13:30 | 13.08.2017 | Общество

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Пенза, 13 августа 2017. PenzaNews. Бронирование спальных мест и номеров в хостеле «Дом Вероники», расположенном на втором этаже одноименного пансиона для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности по адресу: Пенза, улица Пермская, 2А, теперь доступно через интернет.

Забронировать номер в хостеле «Дом Вероники» в Пензе теперь можно через интернет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На популярном портале Booking.com у хостела появилась своя страница.

Как отмечается в описании, расстояние от аэропорта Пензы до «Дома Вероники» составляет 7 км. К услугам гостей бесплатная парковка на территории, а также Wi-Fi.

Возможно размещение с домашними животными.

Забронировать спальное место на двухъярусной кровати в общем номере для мужчин и женщин на ночь, например, с 14 на 15 августа предлагается всего за 300 рублей, при этом предоплата не требуется.

Двухместные номера с двумя отдельными кроватями и ванной доступны на ту же дату за 1 тыс. и 1,5 тыс. рублей.

По желанию также можно заказать завтрак за 200 рублей.

Хостел «Дом Вероники» полностью подходит для гостей с ограниченными физическими возможностями — для доступа на второй этаж работает специальный лифт.
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