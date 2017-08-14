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В Пензе на «Марсовом поле» реконструировали реальный бой Отечественной войны 1812 года

09:11 | 14.08.2017 | Общество

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Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Реальный бой Отечественной войны 1812 года реконструирован на III всероссийском военно-патриотическом фестивале «Марсово поле», который завершился в Пензе в минувшее воскресенье, 13 августа.

В Пензе на «Марсовом поле» реконструировали реальный бой Отечественной войны 1812 года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В составе русской и французской армий на поле вышли представители разных городов России, среди которых — Пенза, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Воронеж, Томск, Екатеринбург, Уфа, Рязань, Саратов, Чебоксары и Зеленоград.

Обращаясь к собравшимся в ходе торжественной церемонии открытия фестиваля, член комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре – представитель от Законодательного собрания Пензенской области Виктор Кондрашин пожелал, чтобы такие сражения в России проходили только в виде реконструкций.

«Сейчас мы присутствуем с вами при очень важном событии, когда мы вспоминаем о наших лучших традициях, на которых стояла, стоит и будет стоять Россия — это наша армия, это наши патриоты, это наши замечательные люди», — отметил он.

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Виктор Кондрашин также выразил надежду, что фестиваль «Марсово поле» станет одной из традиций Пензенской области.

В свою очередь министр образования региона Александр Воронков подчеркнул, что нет ничего важнее патриотического воспитания детей энтузиастами.

«Детям [желаю] радости, мирного неба над головой, а вам [собравшимся] — уверенности, что ваши дети вырастут достойными исторической памяти наших предков», — добавил министр.

Пока участники реконструкции готовились к бою, ведущий рассказал зрителям об истории сражения и вкладе пензенцев в победу в Отечественной войне 1812 года.

После этого участники в форме начала XIX века вышли на поле сражения, в ходе которого ведущий комментировал происходящее, чтобы даже те, кто не знаком с историей, поняли, какие события демонстрируют реконструкторы.
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