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Роспотребнадзор открыл в Пензе горячую линию по отдыху в Турции

12:47 | 14.08.2017 | Общество

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Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Жители Пензы и области, находящиеся на отдыхе в Турции или только собирающиеся посетить республику, могут обратиться за консультацией на горячую линию регионального управления Роспотребнадзора, которая начала свою работу в понедельник, 14 августа.

Роспотребнадзор открыл в Пензе горячую линию по отдыху в Турции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты готовы ответить на вопросы, касающиеся опасностей, с которыми могут встретиться отдыхающие, и правил поведения в условиях неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки на отдыхе.

Кроме того, представители Роспотребнадзора разъяснят порядок действий в том случае, если турист принял решение отказаться от приобретенной путевки.

Звонки принимаются по телефонам: 8-800-707-64-22 и +7 (8412) 66-09-48.

На минувшей неделе российские федеральные СМИ распространили информацию об участившихся случаях заражения энтеровирусной инфекцией граждан, находящихся на отдыхе в Турции.

На основании анализа всех имеющихся материалов, обращений пострадавших и выводов экспертов Роспотребнадзор сделал заключение о возникшей в республике угрозе безопасности здоровью туристов, не требующей срочной эвакуации граждан РФ. Заключение было согласовано с МИД России.

Федеральное агентство по туризму настоятельно рекомендовало россиянам учитывать имеющуюся угрозу безопасности здоровья при принятии решения о поездке в Турцию.

Также Ростуризм призвал туроператоров и турагентов в обязательном порядке информировать о сложной эпидемиологической ситуации в стране при реализации туристских продуктов.
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