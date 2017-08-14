22:29:53 Понедельник, 14 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Фестиваль «Марсово поле». Пенза, 13 августа 2017 г.

В Пензенской области за полгода 18 человек наказаны за демонстрацию фашистской символики

16:45 | 14.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Восемнадцать человек привлечены в Пензенской области к административной ответственности за публичную демонстрацию изображений фашистской символики в интернете с января по июнь 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В Пензенской области за полгода 18 человек наказаны за демонстрацию фашистской символики

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве отметили, что за 2016 год по таким фактам было составлено 30 протоколов.

«Каждый из виновных в совершении данного правонарушения [ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами»] выплатил штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей», — уточнили в полиции.

В пресс-службе добавили, что за размещение символики террористических организаций в период с января 2016 года по июнь 2017 года к административной ответственности были привлечены пять жителей Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
В Пензе оценят возможность проведения экскурсий под землей Двое мужчин получили условные сроки за организацию азартных игр в центре Пензы
Средняя зарплата врача в офтальмологической больнице Пензы составляет около 70 тыс. рублей Пензенский губернатор призвал своевременно обращаться за медпомощью
Мэр Пензы призвал активизировать борьбу с нелегальной рекламой и торговлей бахчевыми Галеев назвал верным решением открытие офтальмологической поликлиники рядом с больницей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама