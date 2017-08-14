В Пензенской области за полгода 18 человек наказаны за демонстрацию фашистской символики Общество

Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Восемнадцать человек привлечены в Пензенской области к административной ответственности за публичную демонстрацию изображений фашистской символики в интернете с января по июнь 2017 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве отметили, что за 2016 год по таким фактам было составлено 30 протоколов.

«Каждый из виновных в совершении данного правонарушения [ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами»] выплатил штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей», — уточнили в полиции.

В пресс-службе добавили, что за размещение символики террористических организаций в период с января 2016 года по июнь 2017 года к административной ответственности были привлечены пять жителей Пензенской области.