Мэр Пензы призвал активизировать борьбу с нелегальной рекламой и торговлей бахчевыми Общество

Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил подчиненным активизировать работы по ликвидации незаконной рекламы и усилить борьбу с несанкционированной торговлей бахчевыми культурами.

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«Реклама должна размещаться на законных основаниях. Необходимо усилить работу по ее ликвидации. Этим вплотную должно заниматься МКУ «Рекламная служба города Пензы» вместе с районными администрациями», — отметил он в ходе выезда на улицу 40 лет Октября и Объездную в понедельник, 14 августа.

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Мэр также обратил внимание на то, что буквально на каждом шагу ведется торговля грязными арбузами, овощами и фруктами.

«Торговлю надо упорядочить, проводить эту работу ежедневно», — потребовал Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, мэр поставил задачу перед управлением содействия развитию малого и среднего предпринимательства провести цикл рейдов с целью недопущения фактов несанкционированной торговли.